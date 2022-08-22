ГИБДД предупредила кузбассовцев об опасных погодных условиях

Согласно данным синоптиков, ночью и утром 23 августа на некоторые территории Кузбасса опустятся туманы. Это снизит видимость на дорогах и увеличит риск возникновения аварийных ситуаций. Во избежание ДТП автолюбители должны предпринять дополнительные меры предосторожности и избегать опасных маневров, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кемеровской области.

Правоохранители напомнили, что при движении в условиях недостаточной видимости на транспорте должны быть включены фары дальнего или ближнего света, а на прицепах и буксируемых механических ТС ‒ габаритные огни. Кроме того, "габариты" нужно включать и на стоящих автомобилях. В дополнение к ним в условиях недостаточной видимости могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. Водителям следует выбирать для движения безопасные скорость, дистанцию и интервал.

Более подробный прогноз погоды на начало текущей недели ранее привели синоптики Кемеровского гидрометцентра.