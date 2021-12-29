ГИБДД предупредила кузбассовцев об опасных погодных условиях

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Госавтоинспекция Кемеровской области сообщила о неблагоприятной погоде, которая может нести опасность для водителей и пешеходов.

Согласно данным синоптиков, в четверг, 30 декабря, на территории Кузбасса ожидается снег, метель, усиление ветра и похолодание. В связи с этим, сотрудники региональной ГИБДД рекомендуют автолюбителям воздержаться от пользования личным транспортом, особенно в междугородних поездках. Если такой возможности нет, следует предпринять дополнительные меры предосторожности.


Так, необходимо тщательно следить за состоянием автомобиля: проверять исправность электропроводки, заряд аккумулятора, исправность световых приборов и стеклоочистителей. Следует изменить и стиль вождения: держать безопасные скорость, дистанцию и интервал, отказаться от резких и опасных маневров, заранее снижать скорость при движении мимо остановок и вблизи пешеходных переходов, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД Кузбасса.


Пешеходы должны проявить особую бдительность при переходе через дорогу. Опасно выходить на проезжую часть из-за стоящего или движущегося транспорта. Важно помнить, что меховые шапки и капюшоны сужают обзор дороги, поэтому следует оценивать дорожную ситуацию с особым вниманием и не переходить проезжую часть, не убедившись в безопасности.

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