ГИБДД предупредила кузбассовцев об опасных погодных условиях

Стражи закона сообщили, что в ближайшие дни погода на территории Кузбасса изменится в худшую сторону, в связи с чем участники движения должны проявить особую внимательность и осторожность.
‒ В ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В связи с колебаниями температуры на дорогах высока вероятность образования гололедных явлений, ‒ рассказали в областном ГИБДД.
Сотрудники госавтоинспекции призвали водителей соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и интервал с учетом дорожных и погодных условий, а также избегать резких маневров. Отмечается, что на скользкой и заснеженной дороге сцепление колес с покрытием снижается.
Пешеходам необходимо также проявить осторожность, переходить дорогу в отведенных для этого местах. Вступив на "зебру" необходимо убедиться, что транспортные средства остановились, а водители пропускают пешеходов. В темное время суток желательно использовать световозвращатели, чтобы быть заметнее для автолюбителей. При этом важно помнить, что при движении по загородным дорогам наличие на одежде пешеходов световозвращающих элементов является обязательным.
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