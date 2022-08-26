ГИБДД предупредила кузбассовцев об опасных дорожных условиях

По данным синоптиков, 26 и 27 августа на территории Кузбасса ожидаются дожди и грозы. В такую погоду видимость на дороге ухудшится, а сцепление шин с мокрым дорожным покрытием будет затруднено. Автомобилистам следует проявить особую осторожность и внимательность, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.

Лужи на проезжей части могут скрывать углубления. Кроме того, при проезде через них может возникнуть аквапланирование ‒ опасное явление, при котором в зоне контакта шин с дорогой появляется водяной клин, отрывающий колеса от покрытия. Из-за этого машина может выехать на "встречку" или вылететь с проезжей части на поворотах.

Для того, чтобы избежать аварийных ситуаций, водителям следует придерживаться максимально сниженной скорости, а также увеличить дистанцию и боковой интервал. Пешеходам при этом нужно помнить, что зонты и капюшоны ограничивают обзор проезжей части, поэтому перед выходом на дорогу следует убедиться, что переход будет безопасным.