Согласно прогнозам кузбасских синоптиков, на грядущих выходных ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. ГИБДД Кемеровской области предупредило, что подобные погодные условия могут спровоцировать отложение осадков и гололедицу на дорогах. В связи с перепадами температуры может появиться так называемая "снежная слякоть".

‒ Чем она (слякоть ‒ прим. ред.) опасна? Во-первых, создает усиленный эффект аквапланирования, во-вторых, поглощает испускаемый свет от фар, что резко ухудшает освещение, в-третьих, имеет свойство скрывать разметку и дефекты дорожного полотна, а так же превращаться в лед при малейшем понижении температуры, ‒ рассказали в госавтоинспекции.

Все эти факторы могут поспособствовать увеличению вероятности ДТП.

Сотрудники ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть особенно внимательными при движении по дорогам. Отмечается, что водителям сложнее управлять автомобилям в таких условиях, поэтому пешеходы должны проявить предельную бдительность при приближении к проезжей части и крепко держать детей за руку при переходе дороги.