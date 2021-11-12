ГИБДД предупредила кузбассовцев об опасной "снежной слякоти"

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Сотрудники госавтоинспекции Кемеровской области сообщили, что по информации кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни на территории региона появится опасная для водителей и пешеходов слякоть.

Согласно прогнозам кузбасских синоптиков, на грядущих выходных ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. ГИБДД Кемеровской области предупредило, что подобные погодные условия могут спровоцировать отложение осадков и гололедицу на дорогах. В связи с перепадами температуры может появиться так называемая "снежная слякоть".

‒ Чем она (слякоть ‒ прим. ред.) опасна? Во-первых, создает усиленный эффект аквапланирования, во-вторых, поглощает испускаемый свет от фар, что резко ухудшает освещение, в-третьих, имеет свойство скрывать разметку и дефекты дорожного полотна, а так же превращаться в лед при малейшем понижении температуры, ‒ рассказали в госавтоинспекции.

Все эти факторы могут поспособствовать увеличению вероятности ДТП.


Сотрудники ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть особенно внимательными при движении по дорогам. Отмечается, что водителям сложнее управлять автомобилям в таких условиях, поэтому пешеходы должны проявить предельную бдительность при приближении к проезжей части и крепко держать детей за руку при переходе дороги.

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