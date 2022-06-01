ГИБДД предупредила кузбассовцев об опасной погоде 1 июня

Согласно данным синоптиков, сегодня, 1 июня, на территории Кузбасса ожидаются дожди, грозы и усиление ветра. Все это негативно повлияет на дорожную обстановку, в связи с чем автомобилистам следует проявить особую осторожность и внимательность.

Из-за дождя видимость на дорогах ухудшится, а сцепление шин с мокрым асфальтом снизится, что создаст трудности при выполнении маневров и увеличит тормозной путь. Возникающие на дороге лужи могут скрывать углубления. Кроме того, проезд через водяные препятствия создает опасность аквапланирования, при котором возникает водяной клин, отрывающий колеса машины от покрытия.

‒ По этой причине автомобиль даже на прямых участках может оказаться на встречной полосе движения, а на поворотах съехать с проезжей части, ‒ подчеркивают в пресс-службе УГИБДД по Кемеровской области.

Для уменьшения вероятности возникновения опасной ситуации, водителям следует придерживаться максимально низкой безопасной скорости, а также увеличить боковой интервал и дистанцию. Кроме того, особую внимательность нужно проявить и пешеходам, так как зонты и капюшоны могут ограничивать обзор проезжей части. Перед выходом на дорогу необходимо убедиться, что переход будет безопасным.

Ранее редакция AVOKADO приводила более подробный прогноз на 1 июня. Кузбасские синоптики спрогнозировали возможные заморозки в начале месяца.