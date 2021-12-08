ГИБДД предупредила кузбассовцев об опасности на дорогах

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 9 декабря, на территории Кузбасса ожидается похолодание. Ночью температура составит -17,-22°C , местами до -23,-28°C . Днем столбики термометров покажут -15,-20°C . Ветер 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Ночью и днем пройдет небольшой снег. Местами поземки, гололедица и изморозь.

Сотрудники Кузбасской ГИБДД призывают участников движения проявить внимательность и соблюдать ПДД. Водители должны учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости, дистанции и бокового интервала. Также следует избегать резких маневров. При низких температурах желательно воздержаться от передвижения между городами на личном транспорте. В случае, если поездка все же состоится, следует проверить исправность автомобиля, зарядить мобильный телефон и взять теплые вещи в дорогу. В случае возникновения непредвиденной ситуации необходимо обратиться к оперативным службам.

Пешеходы должны переходить дорогу только в предназначенных для этого местах и убедившись, что водители видят и пропускают пеших участников движения. В темное время суток рекомендовано использовать световозвращающие элементы на одежде и вещах.