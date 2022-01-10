ГИБДД предупредила кузбассовцев об опасности на доргах

На территории Кузбасса ожидаются осадки в виде снега, в связи с чем всем участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными и осторожными, а также строго придерживаться правил.

Автолюбители должны выбирать безопасную скорость, дистанцию и интервал с учетом погодных и дорожных условий. Важно помнить, что снег снижает сцепление колес с дорогой, тормозной путь увеличивается. Водителям следует избегать резких маневров, в том числе ускорения и торможения, так как это может привести к ДТП.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в специально отведенных местах, где их появление на проезжей части не станет неожиданностью для автолюбителей. Прежде чем вступить на дорогу, необходимо убедиться в том, что водители видят и пропускают пешеходов. В темное время суток и непогоду следует использовать световозвращающие элементы на сумках и верхней одежде, сообщают специалисты отдела пропаганды УГИБДД. Это позволит автомобилистам вовремя увидеть человека на дороге.