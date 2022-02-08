ГИБДД предупредила кузбассовцев о возникающей из-за мороза опасности

Синоптики сообщают, что ночью 9 февраля в Кузбассе ожидается похолодание до -30,-32°С. На дорогах местами возникнет гололедица. В связи с этим региональная ГИБДД порекомендовала автомобилистам воспользоваться общественным транспортом и сервисами по доставке товаров. При осуществлении междугородних поездок водители должны взять с собой теплую одежду, горячие напитки, проверить заряд мобильного телефона и исправность машины.

"Помимо возможных технических сбоев в работе автомобиля, сложные погодные условия существенно увеличивают риск создания аварийных ситуаций. Главная опасность для водителей в морозные дни ‒ снижение видимости из-за тумана, клубов пара от стоящего и движущегося транспорта", ‒ сообщили в пресс-службе УГИБДД Кузбасса.

Автолюбителям следует двигаться с максимально низкой скоростью, а также увеличить дистанцию и боковой интервал. Кроме того, при приближении к остановкам и пешеходным переходам также необходимо сбавить газ. Пешеходам должны пересекать проезжую часть с особой осторожностью, так как клубы дыма и пара, а также объемные шапки и капюшоны снижают видимость. Перед выходом на дорогу необходимо убедиться в безопасности перехода.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.