ГИБДД предупредила кузбассовцев о сложных погодных условиях

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Кузбассе изменится погода. Температура резко возрастет, на территории региона пройдет снег. На дорогах возможны снежные заносы, ухудшение видимости и гололедица. В связи со сложными погодными условиями, ГИБДД Кемеровской области настоятельно рекомендует отказаться от личных автомобилей и воспользоваться услугами общественного транспорта и такси. Специалисты отмечают, что особенно опасны сейчас междугородние поездки.

Водителям следует выбирать максимально низкую скорость движения, увеличить дистанцию и боковой интервал, а также проявить особую осторожность при движении. Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса напоминают о том, что появление пешеходов на дороге из-за стоящего или движущегося транспорта несет в себе опасность. Необходимо также помнить, что меховые шапки и капюшоны снижают обзор, в связи с чем следует проявить особое внимание при оценке дорожной обстановки и переходе проезжей части.