ГИБДД предупредила кузбассовцев о гололеде и метелях

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в Кузбассе на ближайшее время. В связи с этим ГИБДД предупредила водителей и пешеходов о возможной опасности на дороге.

По последним данным в ближайшие дни на территории региона ожидается относительно теплая погода. Так, в светлое время суток столбик термометра будет приближен к 0°C. При этом автолюбителям и пешеходам следует подготовиться к метелям и снегопадам, проезжую часть может сковать гололедица.


В ГИБДД Кузбасса предупреждают, что оптимальную скорость движения и дистанцию до впереди идущих транспортных средств следует выбирать с учетом дорожных и погодных условий. При гололедных явлениях, а также на мокром покрытии стоит избегать резких маневров. Пешеходам специалисты рекомендуют переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах.

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