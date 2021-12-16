ГИБДД предупредила кузбассовцев о гололеде и метелях

По последним данным в ближайшие дни на территории региона ожидается относительно теплая погода. Так, в светлое время суток столбик термометра будет приближен к 0°C. При этом автолюбителям и пешеходам следует подготовиться к метелям и снегопадам, проезжую часть может сковать гололедица.

В ГИБДД Кузбасса предупреждают, что оптимальную скорость движения и дистанцию до впереди идущих транспортных средств следует выбирать с учетом дорожных и погодных условий. При гололедных явлениях, а также на мокром покрытии стоит избегать резких маневров. Пешеходам специалисты рекомендуют переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах.