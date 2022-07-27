ГИБДД предупредила кемеровских автомобилистов о начале массовых проверок

Во вторник, 26 июля, в городе Кемерово началось профилактическое мероприятие "Вежливый водитель", в рамках которого сотрудники ГИБДД усилят контроль за любителями проезжать на запрещающий сигнал светофора, а также теми, кто не уступает дорогу транспорту при условии, что тот пользуется преимущественным правом проезда перекрестков. Как уточнили AVOKADO в ведомстве, проверки продлятся до 1 августа текущего года.

Специалисты напоминают, что за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.12 КРФобАП – штраф в размере 1000 рублей, аналогичное наказание грозит и водителям, которые не уступают дорогу "доминирующему" авто.