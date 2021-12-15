ГИБДД предупредила кемеровчан об опасном погодном явлении

Правоохранители сообщили, что в кузбасской столице и на загородных трассах фиксируется значительное снижение видимости. Причиной возникновения такой ситуации стал морозный туман. Кроме того, отмечается влияние на видимость облаков выхлопных газов. Автолюбителям рекомендовано воздержаться от междугородних поездок и ограничить использование личного транспорта.

Кроме того, снижение видимости опасно при движении на перекрестках, пешеходных переходах и вблизи остановок. При приближении к таким местам необходимо снизить скорость. Водителям следует выбирать при движении больший интервал и дистанцию. В морозные дни сцепление колес с дорогой снижается, напоминают сотрудники ОГИБДД Кемерова.

При необходимости совершить поездку по трассе, автолюбителям следует взять с собой теплые вещи и полностью заряженный мобильный телефон.