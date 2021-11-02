ГИБДД предупредила кемеровчан о нестабильной погоде

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В предстоящие дни на территории кузбасской столицы будет опасная погода, водителей и пешеходов стражи закона призвали к осторожности.

Сотрудники правоохранительных органов призвали кемеровских автомобилистов к соблюдению осторожности во время движения. По словам специалистов, в ближайшие дни на территории региона следует ожидать резкие перепады температур, из-за чего на дорогах может появиться гололедица.


Также опасность на проезжей части возникнет на фоне обильных осадков и усилении ветра, которые значительно снизят видимость водителей.

Водителям настоятельно рекомендуется эксплуатировать только автомобиль, уже подготовленный к осенне-зимним условиям. Если же по каким-либо причинам вы не успели подготовить автомобиль, прежде всего, это касается замены летних шин на зимние, то откажитесь от поездки на нем, — напомнили в ГИБДД Кемерова.

В качестве альтернативы стражи закона предложили в морозные дни пользоваться общественным транспортом.


Во время движения на автомобиле по областному центру следует учитывать дорожные и метеоусловия при выборе скоростного режима, также следует не допускать резких маневров и торможений. При подъезде к пешеходным переходам и остановкам нужно снижать скорость.

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