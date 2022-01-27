ГИБДД порекомендовало кузбассовцам отказаться от личных авто из-за погоды

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Госавтоинспекция Кемеровской области сообщила об ухудшении дорожной ситуации в ближайшее время.

По данным синоптиков, завтра, 28 января, на территории Кузбасса температура воздуха упадет до -30,-33°С. Кроме того, ожидается дымка и туманы. Данные погодные условия увеличивают риск создания аварийных ситуаций и возможных технических сбоев в работе автомобиля. Кроме того, туманы и пар от транспорта значительно снижают видимость для водителей. Автолюбителям необходимо двигаться с максимально низкой скоростью, увеличив боковой интервал и дистанцию. Скорость движения также необходимо снижать вблизи остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

"Госавтоинспекция Кузбасса настоятельно рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от управления личным транспортом, воспользоваться услугами общественного транспорта, сервисов по доставке товаров", ‒ сообщают в пресс-службе региональной ГИБДД.

Пешеходам следует переходить дорогу с особой осторожностью и помнить, что меховые шапки и капюшоны мешают полному обзору.


Ранее специалисты дали подробный прогноз погоды в Кузбассе на конец текущей недели.

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