ГИБДД попросила откликнуться свидетелей ДТП с участием "ГАЗели" в Кемерове

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В столице Кузбасса произошло ДТП с участием "ГАЗели" и Lada Kalina. При этом водитель грузовика предпочел не выяснять отношения и просто скрылся с места аварии.

Стражи закона уточнили, что ДТП произошло 7 июля в районе 17:00 – 17:10 по местному времени. Тогда неизвестный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно, "ГАЗель"), не уступил дорогу отечественной легковушке, чем спровоцировал столкновение. Однако выяснять отношения автомобилист не стал и просто скрылся с места инцидента.


В ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что в результате аварии никто не пострадал, причинен материальный ущерб.


Если у вас есть какая-либо информация о случившемся, или момент аварии попал на видеорегистратор, то сообщите полезные сведения по телефонам 718-771 либо же 8 (923) 483-12-27.

Да!
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