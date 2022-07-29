Стражи закона уточнили, что ДТП произошло 7 июля в районе 17:00 – 17:10 по местному времени. Тогда неизвестный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно, "ГАЗель"), не уступил дорогу отечественной легковушке, чем спровоцировал столкновение. Однако выяснять отношения автомобилист не стал и просто скрылся с места инцидента.

В ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что в результате аварии никто не пострадал, причинен материальный ущерб.

Если у вас есть какая-либо информация о случившемся, или момент аварии попал на видеорегистратор, то сообщите полезные сведения по телефонам 718-771 либо же 8 (923) 483-12-27.