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ГИБДД попросила откликнуться свидетелей автоаварии с "японцем" в Кемерове

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Кузбасские стражи закона призвали граждан посодействовать в поисках нарушителя, что поцарапал японский автомобиль, а после скрылся.

Кемеровская ГИБДД сообщила о ДТП, что произошло 26 июля около 9:50 по местному времени на улице Базовая, в районе строения № 6. Отмечается, что неизвестный совершил наезд на автомобиль "Субару Форестер", после чего сбежал. Теперь для установления личности злоумышленника требуется помощь свидетелей. Стражи закона уточнили AVOKADO, что никто не пострадал, причинен материальный ущерб

Если вы что-либо знаете об обстоятельствах аварии, то сообщите полезную информацию по телефонам: 718-771, 8-923-483-12-27 или по номерам дежурной части ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.

Да!
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