ГИБДД озвучила итоги рейда по поиску в Кемерове водителей-нарушителей с детьми

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В День защиты детей на кемеровских дорогах стражи порядка поймали троих водителей-нарушителей, пренебрегших правилами перевозки детей в транспорте.

Как сообщили AVOKADO в кемеровской ГИБДД, в первый день лета в среду, 1 июня, полицейские проверяли местных водителей на соблюдение правил перевозки детей. Засады на нарушителей были организованы у школ, детсадов, вблизи медучреждений. В результате рейда к административной ответственности привлечены три автомобилиста.

– Согласно Правилам, дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, – напомнили в Госавтоинспекции.

К слову, на заднем сидении для несовершеннолетних допускается использование штатных ремней безопасности. Наказание за данное правонарушение – штраф в размере 3 тысяч рублей.

Да!
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