ГИБДД организует массовые засады на кемеровчан с детьми

Уже завтра в четверг, 27 января, на дорогах в разных районах кузбасской столицы пройдут массовые проверки автомобилистов на соблюдение правил по перевозке детей-пассажиров.

– Согласно Правилам дорожного движения водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7-ми лет на заднем сидении. Это не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие, – прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Стражи закона напомнили гражданам, что за ребенка, который во время поездки окажется не пристегнут, можно получить штраф в размере 3000 рублей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что молодая автоледи спровоцировала массовое ДТП с "КамАЗом" в центре Кемерова.