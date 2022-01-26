ГИБДД организует массовые засады на кемеровчан с детьми

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Кемеровских автомобилистов предупредили о рейдах, которые завтра проведет Госинспекция.

Уже завтра в четверг, 27 января, на дорогах в разных районах кузбасской столицы пройдут массовые проверки автомобилистов на соблюдение правил по перевозке детей-пассажиров.

Согласно Правилам дорожного движения водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7-ми лет на заднем сидении. Это не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие, прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Стражи закона напомнили гражданам, что за ребенка, который во время поездки окажется не пристегнут, можно получить штраф в размере 3000 рублей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что молодая автоледи спровоцировала массовое ДТП с "КамАЗом" в центре Кемерова.

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