ГИБДД назвала самые распространенные причины ДТП с мотоциклами в Кемерове

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С начала года в кузбасской столице произошло 4 ДТП с участие мотоциклистов. В городской ГИБДД рассказали, какие нарушения чаще всего числились за водителями двухколесных транспортных средств.

В городской ГИБДД сообщили, что с начала теплого сезона на территории города зарегистрировано 4 ДТП с участием мотоциклистов, в 2 из которых установлена вина водителей мотоциклов. Самыми часто нарушаемыми правилами оказались: нарушение правил проезда пешеходных переходов; несоответствие скорости конкретным условиям движения, а также управление транспортным средством, не имея на то права; управление в состоянии опьянения, не использование мотошлемов и дополнительных средств защиты, нарушение правил маневрирования, отсутствие государственной регистрации мотоциклов в Госавтоинспекции.


За 2022 год к административной ответственности оказались привлечены более 80 водителей мотоциклов.

Напоминаем, что за невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КРФобАП. Санкциями этой статьи предусмотрены следующие виды наказания - наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов, сказал заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Отмечается, что сейчас на дорогах в кузбасской столице усилена работа по пресечению нарушений водителями мотоциклов.

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