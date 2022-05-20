ГИБДД назвала самые распространенные причины ДТП с мотоциклами в Кемерове

В городской ГИБДД сообщили, что с начала теплого сезона на территории города зарегистрировано 4 ДТП с участием мотоциклистов, в 2 из которых установлена вина водителей мотоциклов. Самыми часто нарушаемыми правилами оказались: нарушение правил проезда пешеходных переходов; несоответствие скорости конкретным условиям движения, а также управление транспортным средством, не имея на то права; управление в состоянии опьянения, не использование мотошлемов и дополнительных средств защиты, нарушение правил маневрирования, отсутствие государственной регистрации мотоциклов в Госавтоинспекции.

За 2022 год к административной ответственности оказались привлечены более 80 водителей мотоциклов.

– Напоминаем, что за невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КРФобАП. Санкциями этой статьи предусмотрены следующие виды наказания - наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов, – сказал заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Отмечается, что сейчас на дорогах в кузбасской столице усилена работа по пресечению нарушений водителями мотоциклов.