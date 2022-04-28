ГИБДД напомнила об ограничении движения в центре Кемерова

Сегодня, 28 апреля, с 18:30 до 21:00 будет приостановлено движение по Советскому проспекту в Кемерове. От улиц 50 лет Октября до улицы Красная.

Пресс-служба городской ГИБДД сообщила о ременном изменении движения автобусов № 1т, 16т, 28т, 84, 88, 170э, 197э.

Оно будет организовано следующим образом:

в направлении движения в центр города: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Советский;

при движении из центра города: просп. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Советский, Университетский мост и далее своими маршрутами.

Напомним, ранее глава Новокузнецка сообщил об ограничении движения в связи с репетициями парада.