ГИБДД массово проверит кемеровских автомобилистов

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Правоохранители проведут рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей ПДД среди водителей в областном центре Кузбасса.

Экипажи ГИБДД в Кемерове выйдут на рейд в пятницу, 9 июля. Основное внимание инспектора будут уделять способу перевозки малолетних пассажиров. Обусловлено это, как отмечается в сообщении-анонсе ведомства, «безответственным отношением» взрослых к безопасности детей, находящихся в автотранспорте.


Рейдовые мероприятия будут вестись в разных районах города, уточнили в ГИБДД.


Также полицейские напомнили о существовании пункта ПДД, регламентирующего правила перевозки малолетних в авто, указав на то, что водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7 лет на заднем сидении. В случае же нарушения соответствующего правила водителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

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