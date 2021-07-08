ГИБДД массово проверит кемеровских автомобилистов

Экипажи ГИБДД в Кемерове выйдут на рейд в пятницу, 9 июля. Основное внимание инспектора будут уделять способу перевозки малолетних пассажиров. Обусловлено это, как отмечается в сообщении-анонсе ведомства, «безответственным отношением» взрослых к безопасности детей, находящихся в автотранспорте.

Рейдовые мероприятия будут вестись в разных районах города, уточнили в ГИБДД.

Также полицейские напомнили о существовании пункта ПДД, регламентирующего правила перевозки малолетних в авто, указав на то, что водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7 лет на заднем сидении. В случае же нарушения соответствующего правила водителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.