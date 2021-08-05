ГИБДД Кузбасса сообщила подробности о перевернувшейся фуре с животными

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел днем 5 августа на 67-ом километре трассы "Кемерово - Промышленная". Водитель грузового автомобиля при повороте налево не справился с управлением, вылетел в правый кювет и перевернулся.

В результате оказались повреждены элементы дорожного обустройства, а также полуприцеп грузовика, из-за чего животные, по словам очевидцев, это были свиньи, смогли выбраться наружу. Сам водитель в ДТП не пострадал, однако на него был составлен протокол за сломанные дорожные знаки.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о произошедшем ДТП, а также публиковала снимки с места событий.