ГИБДД Кузбасса сообщила подробности о перевернувшейся фуре с животными

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В пресс-службе УГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO раскрыли некоторые детали ДТП с перевернувшимся грузовиком, который перевозил животных.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел днем 5 августа на 67-ом километре трассы "Кемерово - Промышленная". Водитель грузового автомобиля при повороте налево не справился с управлением, вылетел в правый кювет и перевернулся.


В результате оказались повреждены элементы дорожного обустройства, а также полуприцеп грузовика, из-за чего животные, по словам очевидцев, это были свиньи, смогли выбраться наружу. Сам водитель в ДТП не пострадал, однако на него был составлен протокол за сломанные дорожные знаки.


Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о произошедшем ДТП, а также публиковала снимки с места событий.

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