ГИБДД Кузбасса сообщила обстоятельства перекрывшей трассу аварии

Согласно предварительным данным, примерно в 02:50 17 сентября на автодороге "Кемерово - Новокузнецк" столкнулись сразу три автомобиля. Выяснилось, что водитель грузовика остановился в правой полосе, после чего на его транспорт совершил наезд водитель другой грузовой машины. После столкновения последний также врезался в легковушку и перевернулся.

Травмы в результате ДТП получили водители обоих грузовиков, а также пассажир из легкового автомобиля. Все они с места аварии были госпитализированы.

- По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет установлена степень вины каждого из участников, а также принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили изданию в УГИБДД по Кемеровской области.

Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала, что из-за ДТП участок трассы был перекрыт. Движение транспорта организовано по другому маршруту.