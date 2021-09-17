ГИБДД Кузбасса сообщила обстоятельства перекрывшей трассу аварии

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Движение по одной из трасс в Кемеровской области оказалось ограничено из-за серьезного ДТП. Некоторые подробности произошедшего редакции AVOKADO сообщили в УГИБДД Кузбасса.

Согласно предварительным данным, примерно в 02:50 17 сентября на автодороге "Кемерово - Новокузнецк" столкнулись сразу три автомобиля. Выяснилось, что водитель грузовика остановился в правой полосе, после чего на его транспорт совершил наезд водитель другой грузовой машины. После столкновения последний также врезался в легковушку и перевернулся.


Травмы в результате ДТП получили водители обоих грузовиков, а также пассажир из легкового автомобиля. Все они с места аварии были госпитализированы.

- По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет установлена степень вины каждого из участников, а также принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили изданию в УГИБДД по Кемеровской области.

Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала, что из-за ДТП участок трассы был перекрыт. Движение транспорта организовано по другому маршруту.

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