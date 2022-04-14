ГИБДД Кузбасса сообщила о числе погибших в ДТП с мотоциклами и мопедами

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Правоохранители рассказали о происшествиях с участием мототранспорта в Кемеровской области за 2022 год.

С начала 2022 года в Кузбассе произошло уже шесть ДТП с мототехникой. Погибли два человека, пять были травмированы. Кроме того, за первые месяцы этого года сотрудники ГИБДД пресекли 183 нарушения водителями такого транспорта. Что касается прошлого года, то в Кемеровской области случилось 307 ДТП с мототехникой: погибли 14 человек, получили травмы 213 жителей региона.


Правоохранители рассказали, что одна из самых частых причин ДТП с мотоциклами и мопедами ‒ превышение скорости. Кроме того, водители данного транспорта довольно часто не имеют прав на управление, а также не обладают необходимыми навыками. На тяжесть получаемых травм существенно влияет отказ от мотошлемов, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.


Госавтоинспекция напоминает, что водители мопедов и мотоциклов должны ответственно относиться к ПДД: соблюдать скоростной режим, использовать мотошлем, избегать опасных маневров и садиться за руль только при наличии прав соответствующей категории.

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