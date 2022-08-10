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ГИБДД Кузбасса прокомментировала жесткое ДТП с участием черной "приоры"

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В одном из городов Кемеровской области в позднее время суток произошло мощное столкновение двух авто. По словам очевидцев, после удара одна из машин оказалась разбита в "хлам". Стражи закона прокомментировали произошедшее.

В Ленинске-Кузнецком произошло ДТП с участием "приоры", по словам очевидцев, в результате столкновения машина оказалась "в хлам". Судя по кадрам, два автомобиля столкнулись на перекрестке.


В УГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал об аварии на пр. Текстильщиков, 10 поступил в ведомство вчера в 22:50. Как оказалось, 42-летняя водитель Toyota Corolla допустила проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Как итог: автоледи въехала в LADA Priora, за рулем которой находился 21-летний парень.

– В результате разовая медицинская помощь была оказана одному пассажиру "приоры" и еще одному из иномарки. Существенный повреждений у них не выявлено, – прокомментировал собеседник.

Сотрудники ГИБДД призвали автовладельцев не терять бдительность на дорогах и строго следовать всем правилам ПДД. Осторожность водителя во время движения залог безопасной и успешной поездки.

Видео: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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