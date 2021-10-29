ГИБДД Кузбасса предупредила водителей об опасных погодных условиях

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Сотрудники Госавтоинспекции, со ссылкой на кемеровский гидрометцентр, рассказали об осадках и возможном возникновении гололеда, которые ждут регион в ближайшие дни.

Согласно прогнозу, в период с 31 октября по 1 ноября в Кузбассе ожидается похолодание, осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Возможно возникновение гололеда.


Госавтоинспекция Кузбасса настоятельно рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от управления личным транспортом, воспользоваться услугами общественного транспорта и такси. В предзимний период важно заблаговременно заменить летнюю резину ‒ уже в +5°C она теряет свою эластичность. К тому же, необходимо поменять стиль вождения с учетом погодных условий.


Пешеходам напомнили, что дорогу следует переходить с максимальной осторожностью, особенно при наличии мехового головного убора или капюшона, которые могут ограничивать обзор.


Ранее редакция AVOKADO писала о погоде в Кемеровской области на грядущие выходные. Напомним, что в ноябре на некоторых территориях Кузбасса ожидаются морозы до -28°C.

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