ГИБДД Кузбасса предупредила участников движения об опасном морозе

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Сотрудники Госавтоинспекции сообщили о неблагоприятных погодных условиях.

Согласно прогнозам синоптиков, в Кузбасс придет похолодание: ночью температура может опуститься до -30°C. Кроме того, ожидается изморозь и дымка.


Водителям рекомендуется отложить дальние поездки на личном транспорте, а в случае крайней необходимости взять с собой дополнительную теплую одежду, горячие напитки и полностью заряженный мобильных телефон. Особое внимание следует обратить на то, соответствуют ли погодным условиям топливо и технические жидкости, а также на исправность систем обогрева и работы двигателя.

"Главная опасность для водителей в морозные дни ‒ снижение видимости из-за тумана, клубов пара от стоящего и движущегося транспорта. А потому при управлении транспортом следует двигаться с максимально низкой скоростью. Дистанция, а также боковой интервал между автомобилями, напротив, должны быть увеличены. Также необходимо заранее снижать скорость движения проезжая мимо остановок общественного транспорта и при подъезде к пешеходным переходам", ‒ сообщают в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

Пешеходам необходимо проявить особую бдительность при переходе через дорогу, так как погодные условия снижают видимость для автолюбителей. Оценивать дорожную обстановку следует с учетом того, что меховые головные уборы и капюшоны мешают полному обзору дороги.

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