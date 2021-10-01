ГИБДД Кузбасса предупредила об осадках и гололедице на выходных

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В ГИБДД по Кемеровской области со ссылкой на синоптиков сообщили о погоде на предстоящих выходных. В регионе ожидаются осадки, а также образование гололеда.

Согласно прогнозу, в ночь на субботу, 2 октября, в Кемеровской области произойдет снижение температуры воздуха до -2ºС, +3ºС. Днем потеплеет до +1ºС, +6ºС, однако усилится ветер до 15 м/с. Местами ожидаются дождь и мокрый снег. На дорогах возможно образование гололеда. Помимо этого, утром и ночью появится туман.


В воскресенье ночная температура составит -4ºС, +1ºС, а дневная - 0ºС, +6ºС. Ветер также будет сильным с порывами до 13 м/с. По данным синоптиков, сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых районах Кузбасса появится гололед.


В ночь на первый рабочий день следующей недели, 4 октября, столбик термометра покажет 0ºС, -5ºС. Днем температура воздуха поднимется до 0ºС, +5ºС. Преимущественно осадки в виде мокрого снега, гололедные явления.


Ранее сообщалось, что на следующей неделе температура воздуха опустится до отметки в -6ºС.

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