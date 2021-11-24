ГИБДД Кузбасса предупредила об опасных погодных условиях

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 25 ноября, температура ночью будет держаться в пределах от -5°C до -15°C, днем поднимется до -1,-6°C. Местами столбики термометров покажут от 0°C до +5°C. Ночью пройдет небольшой снег, а днем снег, мокрый снег, дождь. Кроме того, местами ожидаются метели. На дорогах региона гололедица.

Сотрудники госавтоинспекции Кузбасса призывали всех участников дорожного движения проявить внимательность и осторожность, а также следовать требованиям ПДД. Водителям рекомендовано учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости, дистанции и бокового интервала, а также избегать резких маневров, в том числе ускорения или торможения. Специалисты предупредили, что во время снегопада возможно формирование снежных отложений на проезжей части.

Пешеходам напомнили о необходимости переходить дорогу только в специально отведенных местах, предварительно убедившись, что водители видят их и пропускают. В темное время суток и непогоду рекомендуется использовать светоотражатели на верхней одежде и вещах.