ГИБДД Кузбасса предупредила об опасных погодных условиях

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Сотрудники Госавтоинспекции Кемеровской области сообщили, что жителей региона в ближайшее время ожидают осадки и гололед.

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 25 ноября, температура ночью будет держаться в пределах от -5°C до -15°C, днем поднимется до -1,-6°C. Местами столбики термометров покажут от 0°C до +5°C. Ночью пройдет небольшой снег, а днем снег, мокрый снег, дождь. Кроме того, местами ожидаются метели. На дорогах региона гололедица.


Сотрудники госавтоинспекции Кузбасса призывали всех участников дорожного движения проявить внимательность и осторожность, а также следовать требованиям ПДД. Водителям рекомендовано учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости, дистанции и бокового интервала, а также избегать резких маневров, в том числе ускорения или торможения. Специалисты предупредили, что во время снегопада возможно формирование снежных отложений на проезжей части.


Пешеходам напомнили о необходимости переходить дорогу только в специально отведенных местах, предварительно убедившись, что водители видят их и пропускают. В темное время суток и непогоду рекомендуется использовать светоотражатели на верхней одежде и вещах.

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