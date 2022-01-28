ГИБДД Кемерова уточнила новые правила движения по Притомскому

ГИБДД Кемерова сообщила, что с 24 января на перекрестке Притомского проспекта и улицы Соборная изменена схема движения. Теперь по утрам, согласно работе реверсивного движения, проехать данный участок можно следующим образом:

со стороны проспекта Притомского движение по крайней левой полосе осуществляется только прямо на улицу Соборная;

по средней полосе и по крайней правой полосе движение осуществляется только направо на проспект Советский.

Изменения будут действовать только в период с 7:15 до 9:00 часов. В остальное время движение будет осуществляться привычным образом: по крайней левой стороне – только прямо, по средней – прямо и направо, по крайней правой – только направо.

Напомним, что недавно на Притомском проспекте начал работать новый светофорный объект.