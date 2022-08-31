ГИБДД Кемерова устроит массовые рейды в День знаний

В четверг, 1 сентября, ГИБДД Кемерова устроит рейды, приуроченные к Единому дню безопасности. Инспекторы организуют засады, чтобы ловить лихачей, которые:
- нарушают правила перевозки детей-пассажиров;
- непредоставляют преимущества в движении пешеходам;
- нарушают правила остановки и стоянки транспортных средств;
- нарушают правила проезда перекрестков;
- управляют транспортом в нетрезвом состоянии.
Завтра в День знаний работа стражей закона будет особенно нацелена на недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, сообщили AVOKADO в Госавтоинспекции.
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