ГИБДД Кемерова сообщила подробности о перевернувшемся автомобиле и сломанном дереве

1
Фото:  

В социальных сетях появились кадры, сделанные в одном из районов Кемерова. На них видно перевернувшийся автомобиль. Подробности аварии редакции AVOKADO сообщили в городской ГИБДД.

По данным очевидцев, инцидент произошел на ФПК в районе жилого комплекса "Березовая роща". Легковой автомобиль вылетел с дороги, снес дерево и перевернулся, оставив на земле глубокие следы.


В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO сообщили, что ДТП произошло сегодня утром в районе дома № 15 на проспекте Молодежном. Водитель автомобиля Honda двигался в направлении улицы Юрия Двужильного.

– По предварительным данным, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, после чего совершил опрокидывание, ­– сообщили в ведомстве.

Правоохранители также добавили, что с места аварии водителя госпитализировала бригада скорой помощи.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26002

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined