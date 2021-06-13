ГИБДД Кемерова сообщила подробности о перевернувшемся автомобиле и сломанном дереве

По данным очевидцев, инцидент произошел на ФПК в районе жилого комплекса "Березовая роща". Легковой автомобиль вылетел с дороги, снес дерево и перевернулся, оставив на земле глубокие следы.

В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO сообщили, что ДТП произошло сегодня утром в районе дома № 15 на проспекте Молодежном. Водитель автомобиля Honda двигался в направлении улицы Юрия Двужильного.

– По предварительным данным, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, после чего совершил опрокидывание, ­– сообщили в ведомстве.

Правоохранители также добавили, что с места аварии водителя госпитализировала бригада скорой помощи.