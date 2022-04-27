ГИБДД Кемерова раскрыла подробности столкновения пассажирского автобуса с деревом

По информации кемеровской ГИБДД, водитель пассажирского автобуса, во время передвижения по городскому маршруту №61т, едва не попал в ДТП на дороге. Чтобы избежать столкновение с впереди идущим транспортным средством автомобилист вывернул руль, из-за чего и совершил наезд на неподвижное препятствие – ствол дерева.

– В салоне автобуса находились 4 человека, никто не пострадал, – уточнила собеседница AVOKADO.

Сейчас стражи закона устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в столице Кузбасса сегодня днем произошел инцидент с автобусом. По неизвестным причинам он влетел в дерево, расположенное у проезжей части, в районе проспекта Ленина.