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ГИБДД Кемерова раскрыла подробности столкновения пассажирского автобуса с деревом

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Кемеровские инспекторы прокомментировали аварию с участием автобуса в центре столицы Кузбасса. Выяснилось, что в момент столкновения общественного транспорта с деревом в салоне находились пассажиры.

По информации кемеровской ГИБДД, водитель пассажирского автобуса, во время передвижения по городскому маршруту №61т, едва не попал в ДТП на дороге. Чтобы избежать столкновение с впереди идущим транспортным средством автомобилист вывернул руль, из-за чего и совершил наезд на неподвижное препятствие ствол дерева.

В салоне автобуса находились 4 человека, никто не пострадал, уточнила собеседница AVOKADO.

Сейчас стражи закона устанавливают все обстоятельства случившегося.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в столице Кузбасса сегодня днем произошел инцидент с автобусом. По неизвестным причинам он влетел в дерево, расположенное у проезжей части, в районе проспекта Ленина.

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