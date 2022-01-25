ГИБДД Кемерова раскрыла подробности ДТП с машиной силовиков на Южном

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Правоохранители рассказали журналисту AVOKADO подробности ДТП с участием "буханки" силовиков, которое произошло сегодня на кемеровском перекрестке.

Авария с участием полицейской машины и внедорожника произошла сегодня во вторник, 25 января, в 11:10 по местному времени в районе кемеровского перекрестка на Южном.


Предварительно установлено, что мужчина за рулем Chevrolet Niva двигался по улице Радищева со стороны улицы Баумана. При повороте налево на зеленый сигнал светофора водитель иномарки не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству, из-за чего произошло столкновение с машиной "УАЗ" с символикой полиции.


Никто в результате контакта не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщили AVOKADO в городской ГИБДД.


Ранее редакции интернет-журнала AVOKADO стало известно, что грузовик столкнулся с "буханкой" силовиков на кемеровском перекрестке.

Да!
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