ГИБДД Кемерова раскрыла детали столкновения пьяной автоледи со стеной многоэтажки

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В ОГИБДД Кемерово корреспонденту редакции AVOKADO сообщили подробности ДТП на Ленинградском проспекте, где в минувшее воскресенье японский кроссовер протаранил стену жилого дома. Пострадали два пассажира авто.

Накануне в воскресенье, 29 августа, пьяная автоледи за рулем японского кроссовера Nissan Murano двигалась по дворовой территории жилых домов по Ленинградскому проспекту. Однако в районе дома №3 она не справилась с управлением транспорта и влетела в стену многоквартирного строения.

В результате столкновения пострадали два пассажира машины: 39-летняя женщина, которая находится на стационарном лечении, и 41-летний мужчина, в настоящий момент он получает медицинскую помощь амбулаторно, рассказали подробности редакции AVOKADO в ОГИБДД Кемерова

При этом 52-летняя виновница столкновения травм не получила.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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