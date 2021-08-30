ГИБДД Кемерова раскрыла детали столкновения пьяной автоледи со стеной многоэтажки

Накануне в воскресенье, 29 августа, пьяная автоледи за рулем японского кроссовера Nissan Murano двигалась по дворовой территории жилых домов по Ленинградскому проспекту. Однако в районе дома №3 она не справилась с управлением транспорта и влетела в стену многоквартирного строения.

– В результате столкновения пострадали два пассажира машины: 39-летняя женщина, которая находится на стационарном лечении, и 41-летний мужчина, в настоящий момент он получает медицинскую помощь амбулаторно, – рассказали подробности редакции AVOKADO в ОГИБДД Кемерова

При этом 52-летняя виновница столкновения травм не получила.