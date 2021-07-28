ГИБДД Кемерова раскрыла детали массовой аварии в Рудничном районе

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В пресс-службе ГИБДД по городу Кемерово редакции AVOKADO сообщили некоторые детали массового столкновения автомобилей, произошедшего на перекрестке в Рудничном районе.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел 28 июля в 11:45 на пересечении улицы Терешковой и бульвара Сосновый в Рудничном районе города. Всего в ДТП пострадали четыре автомобиля: Lada, Toyota, Chevrolet и Ford.


По предварительным данным, водитель Toyota ехал по улице Терешковой в сторону проспекта Шахтеров. Проезжая перекресток он врезался в автомобиль Lada, который в это время стоял на пересечении с левым сигналом поворота, пропуская встречный транспорт. После столкновения повреждения также получили Ford, находившийся в среднем ряду и ехавший со стороны проспекта Шахтеров, а также Chevrolet, который стоял позади автомобиля Lada.

Пока известно о двух пострадавших. Оба находились в отечественной машине. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники полиции.


Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала фото и видео с места инцидента.

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