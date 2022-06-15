ГИБДД Кемерова попросила помочь с поисками разбившего иномарку нарушителя

Кемеровские стражи закона приступили к поискам очевидцев ДТП, которое произошло еще 30.04.2022 года. Так, по данным полиции, на проспекте Ленинградском у строения № 38Б неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на Toyota Lend Cruiser 200. Инцидент произошел в 11:00 утра.

Если вы владеете какой-либо информацией по данному происшествию, то можете сообщить полезные сведения по телефону 718-771 или же по номеру дежурной части ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.