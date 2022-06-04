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ГИБДД анонсировала в Кемерове новые массовые проверки водителей

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С предстоящего понедельника на дорогах столицы Кузбасса появятся наряды ДПС, которые на протяжении двух недель будут пристально следить за поведением водителей.

В кемеровский ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что в период с 6 по 18 июня на территории кузбасской столицы будут проведены профилактические рейдовые мероприятия "Встречная полоса", в рамках которых стражи закона намерены пресечь опасное поведение водителей на проезжей части. Например, выезд автомобилистов на "встречку".

Наряды ДПС будут патрулировать места совершения ДТП, произошедших по причине нарушений водителями правил обгона, выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения транспортных средств, а также с учетом периодов времени суток, наиболее подверженных совершению ДТП указанной категории, уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно санкциям ст. 12.15 КРФобАП выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, может повлечь следующие наказания в зависимости от правонарушения: штраф в размере от 1000 до 1500 рублей или 5000 рублей, возможно и лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное совершение подобного правонарушения водитель может остаться без прав на один год, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами рецидивисту грозит штраф в размере 5000 рублей.

Комплекс мероприятий под названием "Встречная полоса" проводится не случайно. В текущем году произошло 6 дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения водителями правил обгона, выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В данных ДТП 13 человек получили травмы и 1 погиб, – уточнил заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Специалисты призвали автолюбителей не совершать нарушения подобного рода, поскольку кроме наказания могут наступить более серьезные последствия, как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

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