ГИБДД анонсировала в Кемерове новые массовые проверки водителей

В кемеровский ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что в период с 6 по 18 июня на территории кузбасской столицы будут проведены профилактические рейдовые мероприятия "Встречная полоса", в рамках которых стражи закона намерены пресечь опасное поведение водителей на проезжей части. Например, выезд автомобилистов на "встречку".

– Наряды ДПС будут патрулировать места совершения ДТП, произошедших по причине нарушений водителями правил обгона, выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения транспортных средств, а также с учетом периодов времени суток, наиболее подверженных совершению ДТП указанной категории, – уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно санкциям ст. 12.15 КРФобАП выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, может повлечь следующие наказания в зависимости от правонарушения: штраф в размере от 1000 до 1500 рублей или 5000 рублей, возможно и лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное совершение подобного правонарушения водитель может остаться без прав на один год, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами рецидивисту грозит штраф в размере 5000 рублей.

– Комплекс мероприятий под названием "Встречная полоса" проводится не случайно. В текущем году произошло 6 дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения водителями правил обгона, выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В данных ДТП 13 человек получили травмы и 1 погиб, – уточнил заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Специалисты призвали автолюбителей не совершать нарушения подобного рода, поскольку кроме наказания могут наступить более серьезные последствия, как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.