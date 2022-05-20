ГИБДД анонсировала проверки кемеровских водителей на трезвость

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В ГИБДД города Кемерово журналисту AVOKADO сообщили, что совсем скоро на местных дорогах стражи закона устроят массовые засады на водителей, которые любят выпить спиртное, а потом сесть за руль.

Проверки автомобилистов состоятся на кемеровских дорогах 21 и 23 мая 2022 года. В эти дни работники ГИБДД проверят местных автомобилистов на трезвость. Отмечается, что в текущем году
от управления транспортными средствами уже отстранены более 600 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Напоминаем, что для водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, – уточнили в ведомстве.

Для нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены права управления за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.

Да!
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