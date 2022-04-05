ГИБДД анонсировала новые масштабные проверки кемеровских автолюбителей

О проведении масштабных рейдов в среду, 6 апреля, рассказали в Госавтоинспекции кузбасской столицы. Инспекторы будут проверять водителей на соблюдение правил перевозки детей в салонах автомобилей.

– Согласно Правилам дорожного движения водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7-ми лет на заднем сидении. Это не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие, – отметили в ведомстве.

Стражи закона напоминают, что всем нарушителям грозит штраф в размере 3 000 рублей.