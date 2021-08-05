ГИБДД анонсировала массовый рейд среди водителей в Новокузнецке

Мероприятие в городе пройдет в предстоящую пятницу, 6 августа. В этот день в рамках рейда дополнительные экипажи ГИБДД встанут близ аварийно-опасных участков, мест, где чаще всего происходят аварии и присутствуют массовые скопления людей. Также правоохранители будут следить за дорожной ситуацией на проезжих частях, находящихся недалеко от образовательных учреждений.

В публикации ГИБДД Новокузнецка о грядущих проверках отмечается, что главной задачей мероприятия является выявление автомобилистов, нарушающих те пункты ПДД, которые чаще всего приводят к возникновению аварий. Из них полицейские выделяют: игнорирование сигналов светофора, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам. Проверят силовики водителей, как уточняется, и на трезвость за рулем.