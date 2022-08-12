ГИБДД анонсировала массовые проверки водителей в Кемерове

Как рассказали журналисту AVOKADO в ОГИБДД по городу Кемерово, в понедельник, 15 августа, пройдут проверки автомобилистов. Правоохранители будут выявлять водителей, которые нарушают правила перевозки детей-пассажиров. При этом рейды пройдут в разных районах города.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что автомобилисты обязаны использовать автокресло для перевозки в салоне детей до 12 лет спереди и до семи лет на заднем сиденье.

За нарушение правил предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.