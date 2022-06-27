Геймдизайн и кибербезопасность: Goodline делится опытом

Третья встреча Goodline и "Сириуса" прошла в стенах ЭТО_офиса. В этот раз на встречу приехали не только участники смены "Технологии искусственного интеллекта", а также и воспитанники детских домов Кемерова, Новокузнецка и Киселевска – участники проекта "БУК: будущие ученые Кузбасса". Она стала самой масштабной, более 50 школьников посетили мероприятие. Сначала ребята отправились на экскурсию по офису, а после объединились в конференц-зале, где их уже ждали эксперты.
Максим Алешкин, начальник отдела информационной безопасности компании Goodline, рассказал о том, какие угрозы поджидают пользователей в сети и как с ними бороться. Помимо этого, он рассказал что делать, если вы сами нашли уязвимость, как в такой ситуации быть помощником, а не преступником.
Следом за ним выступили выпускники кафедры Goodline Михаил и Илья, которые закончили курс разработки компьютерных игр. Они рассказали чему научились, представили свои проекты и поделились дальнейшими планами в IT.
Александр Рыжков, руководитель отдела разработки игр, поделился историей о том, как попал в компанию в 16 лет и как в нашем городе начали создавать компьютерные игры. Александр рассказал о специальностях, которые востребованы в области геймдевелопмента и как попасть в команду мечты.
– Это очень популярное направление, в котором мне хотелось бы развиваться. Встретиться с разработчиком игр в Кемерове – звучит, практически, невозможно, а еще и посетить лекцию в данной области, и получить ответы на интересующие вопросы, это что-то за гранью. Спасибо за такую возможность и с удовольствием приду к вам снова, – поделился впечатлениями Андрей, обучающийся центра по работе с одарёнными детьми "Сириус. Кузбасс".
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