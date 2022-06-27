Геймдизайн и кибербезопасность: Goodline делится опытом

Третья встреча Goodline и "Сириуса" прошла в стенах ЭТО_офиса. В этот раз на встречу приехали не только участники смены "Технологии искусственного интеллекта", а также и воспитанники детских домов Кемерова, Новокузнецка и Киселевска – участники проекта "БУК: будущие ученые Кузбасса". Она стала самой масштабной, более 50 школьников посетили мероприятие. Сначала ребята отправились на экскурсию по офису, а после объединились в конференц-зале, где их уже ждали эксперты.

Максим Алешкин, начальник отдела информационной безопасности компании Goodline, рассказал о том, какие угрозы поджидают пользователей в сети и как с ними бороться. Помимо этого, он рассказал что делать, если вы сами нашли уязвимость, как в такой ситуации быть помощником, а не преступником.