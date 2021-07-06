Героиновый бизнес довел пару влюбленных из Кузбасса до суда

Пара влюбленных из Прокопьевска решила подзаработать на снабжении жителей города наркотическими веществами. Незаконный товар они сбывали бесконтактным способом, а для подготовки наркотика к продаже использовали кофемолку, упаковочные материалы и весы для фасовки.

Стражам порядка в ходе проверки удалось установить, что мужчина занимался изготовлением героиновых доз, а его дама сердца изготовляла "закладки". Затем конечный продукт предлагался потенциальным покупателям в соцсетях.

Из помещения, где работали сожители, силовики изъяли более шести граммов наркотика. Его остатки также обнаружили и в кофемолке.

В результате бизнесмены-наркосбытчики попали под 3 ст. 30 УК РФ – ч. 3. ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция данной статьи предполагает 15 лет лишения свободы.