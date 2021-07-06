Героиновый бизнес довел пару влюбленных из Кузбасса до суда

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Двое наркоторговцев, которые состояли в любовных отношения, бесконтактно сбывали героин местным жителям. Силовики раскрыли незаконную схему горожан.

Пара влюбленных из Прокопьевска решила подзаработать на снабжении жителей города наркотическими веществами. Незаконный товар они сбывали бесконтактным способом, а для подготовки наркотика к продаже использовали кофемолку, упаковочные материалы и весы для фасовки.


Стражам порядка в ходе проверки удалось установить, что мужчина занимался изготовлением героиновых доз, а его дама сердца изготовляла "закладки". Затем конечный продукт предлагался потенциальным покупателям в соцсетях.


Из помещения, где работали сожители, силовики изъяли более шести граммов наркотика. Его остатки также обнаружили и в кофемолке.


В результате бизнесмены-наркосбытчики попали под 3 ст. 30 УК РФ – ч. 3. ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция данной статьи предполагает 15 лет лишения свободы.

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