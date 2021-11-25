Генпрокурор поручил проверить все кузбасские шахты после ЧП

Сегодня в четверг, 25 ноября, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости проверить все шахты на территории Кемеровской области. Соответствующее поручение было сделано в связи с происшествием на шахте "Листвяжная", в результате которого погибли 11 горняков, а 43 шахтера госпитализированы с опасного объекта, пять из них в тяжелом состоянии.

– Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС, – передает ТАСС с отсылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что на шахту, где произошло смертельное ЧП, выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Позже сотрудники СК заявили о начале расследования дела, возбужденного после происшествия на шахте "Листвяжная".