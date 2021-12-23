Генпрокуратура заявила о выявленной после ЧП на "Листвяжной" коррупции на шахтах в Кузбассе

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Правоохранители рассказали о случаях коррупции, выявленных во время проверок после трагедии на беловской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь").

Прокуратура выявила в Кузбассе факты коррупционной связи между владельцами шахт и разрезов и представителями Государственной инспекции труда. Проверки угольных предприятий были проведены после инцидента на беловской шахте "Листвяжная", унесшего жизни 51 кузбассовца. Об этом рассказал заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

– У нас ряд инспекторов и начальников органов контроля вошли в неформальные коррупционные отношения с владельцами шахт и разрезов <...> Вскрыли массу нарушений, в том числе и критического характера, которые могли повлечь за собой жертвы, – цитирует Дмитрия Демешина ТАСС.

Так, по словам правоохранителя, сотрудники районной инспекции труда устраивали на высокооплачиваемые должности на предприятиях своих родственников.


Напомним, что после проверок, проведенных по поручению Генпрокурора РФ, специалисты выявили тысячи нарушений на кузбасских шахтах.

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