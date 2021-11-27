Генпрокуратура после проверки кузбасских шахт возбудила 55 административных дел

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Массовая проверка шахт на территории Кемеровской области дала результаты: генпрокуратура возбудила 55 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности.

Генпрокуратура возбудила 55 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности после проверки 25 шахт в Кемеровской области, передает ТАСС.

– С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено 4 представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), – указали в ведомстве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что центральный аппарат Следственного комитета России приступит к расследованию катастрофы на беловской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь"), в результате которой погиб 51 человек.

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