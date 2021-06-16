В ходе проверки в здании "Лапландии" был выявлен ряд нарушений, которые оказались связаны с противопожарной безопасностью. В частности, размещение развлекательного центра "Лазертаг" не было предусмотрено проектной документацией. От нее также отступали при монтаже, ремонте и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также при проведении изменения объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты.

Другие нарушения также заключались в несоответствии документации конструкций, устройств и деталей. Кроме того, на территории ТРЦ не обеспечивались и не проводились некоторые проверки и мероприятия, которые должны были усилить безопасность здания и посетителей на случай пожара. Полный список нарушений опубликован в "Едином реестре проверок".

Напомним, ранее приставы снова закрыли "Лапландию" на неопределенный срок.