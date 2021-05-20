Генподрядчик показал снимки готового к открытию терминала кемеровского аэропорта

По информации компания "ЛимакМаращСтрой", занимавшейся возведением нового терминала, Ростехнадзор после проведенного проверки выдал заключение о завершении строительства объекта. Уже закончены последние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Трехэтажный терминал оснащен тремя телескопическими трапами.
Судя по опубликованным снимкам, помещение оборудовано потолочным освещением и макетом космического корабля "Восход-2", фото которого ранее также попали в Сеть.
Открытие нового терминала состоится уже в ближайшее воскресенье, 23 мая.
Загрузка комментариев